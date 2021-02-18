В Башкирии страшный пожар унёс жизни мужчины и женщины

В Хайбуллинском районе произошёл смертельный пожар. Огонь унёс жизни мужчины и женщины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Известно, что огнём охватило двухквартирный дом в селе Макан по улице Ишимбайской. Тушить возгорание отправились 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

К сожалению, на сгоревшей территории были найдены тела 49-летней женщины и 54-летнего мужчины. Пострадавших не удалось спасти. Причины и все обстоятельства случившегося расследуют сотрудники ведомства.