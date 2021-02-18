В Уфе рука женщины застряла в тестомесе

Сегодня, 18 февраля, рано утром спасатели пришли на помощь к пострадавшей женщине. Руку несчастной зажало в тестомесе.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошёл в магазине на улице Батырской. Оказалось, рука 37-летней сотрудницы застряла между барабаном и корпусом.

Только с помощью слесарного и гидравлического инструментов спасателям удалось вызволить женщину. Врачи оказали первую помощь пострадавшей и доставили в больницу для дальнейшего обследования.