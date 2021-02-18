«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» на своем льду

Несколько минут назад на льду «Уфа-Арены» завершилось «Зеленое дерби». Хоккеисты «Салавата Юлаева» в четвертый раз скрестили клюшки с принципиальным соперником – «Ак Барсом». За последней игрой перед стартом плей-офф наблюдала съемочная группа телеканала БСТ.
Еще до начала матча соперники были заряжены на победу. Оба коллектива провели утреннюю тренировку, и тогда игроки высказали мнение, что сегодня все решится благодаря игре в неравных составах, то есть самое главное – соблюдать дисциплину, что оказалось непросто: удалялись игроки обеих команд в течение всех периодов и не по одному разу.
Игра была равной, в первом периоде счет был 0:0, далее отличились Солодухин и Да Коста. Потом соперники вновь обменялись шайбами усилиями Ларсена и Зарипова. Исход встречи решался в заключительном периоде. Решающим стало удаление Воронкова, и за одну секунду до финальной сирены шайбу в ворота «Ак Барса» отправил Александр Кадейкин. 3:2 – победа уфимцев.