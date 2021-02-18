В Уфе наградили врачей за борьбу с коронавирусом

За самоотверженный труд в условиях пандемии. Сегодня в колонном зале состоялось вручение государственных наград медицинским работникам республики. Более 70 человек получили почетные грамоты и благодарность от Президента Российской Федерации. Среди поощрённых врачи, фельдшеры и медицинские сестры.
Несмолкаемые звуки аппарата ИВЛ, многочасовые смены и бессонные ночи в реанимационных палатах. Такими воспоминаниями может поделиться каждый, кто работал в «красной зоне». Бороться за жизнь пациентов во время пандемии пришлось и врачам Бирской центральной районной больницы. Там был развернут инфекционный госпиталь на 45 коек, в котором и сегодня продолжают лечить от коронавируса пациентов из пяти близлежащих районов республики.
Главврачи, руководители ковидных госпиталей, врачи, медсестры и фельдшеры. Вместо белых халатов сегодня торжественные наряды и строгие костюмы. 77 человек получают из рук премьер-министра Башкортостана почетные грамоты и благодарность от Президента Российской Федерации. Самоотверженный труд в период пандемии не остался незамеченным.
Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом для человечества. Башкирские медики смогли с честью отразить этот удар. Не жалея ни времени, ни здоровья, словно на передовой, они сражались с новой инфекцией, отметил перед собравшимися Андрей Назаров.
Врачи по-прежнему доказывают, что сегодня герои именно они. Пандемия идет на спад, но пока никто не расслабляется. Ведь кому-то из награжденных уже сегодня снова надевать защитный костюм и заступать на смену в «красную зону».