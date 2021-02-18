В Уфе наградили врачей за борьбу с коронавирусом

За самоотверженный труд в условиях пандемии. Сегодня в колонном зале состоялось вручение государственных наград медицинским работникам республики. Более 70 человек получили почетные грамоты и благодарность от Президента Российской Федерации. Среди поощрённых врачи, фельдшеры и медицинские сестры.

Несмолкаемые звуки аппарата ИВЛ, многочасовые смены и бессонные ночи в реанимационных палатах. Такими воспоминаниями может поделиться каждый, кто работал в «красной зоне». Бороться за жизнь пациентов во время пандемии пришлось и врачам Бирской центральной районной больницы. Там был развернут инфекционный госпиталь на 45 коек, в котором и сегодня продолжают лечить от коронавируса пациентов из пяти близлежащих районов республики.

Награды всегда радуют. Но в тоже время вот эта награда, я считаю, не моя. Это награда всего нашего коллектива. Спасибо вот тем девчонкам – так уж я называю, учитывая свой возраст – сестрам, санитаркам, докторам, которые помогают нам выполнять вот эти функции. Алексей Чухарев, заведующий инфекционным госпиталем Бирской центральной районной больницы

Главврачи, руководители ковидных госпиталей, врачи, медсестры и фельдшеры. Вместо белых халатов сегодня торжественные наряды и строгие костюмы. 77 человек получают из рук премьер-министра Башкортостана почетные грамоты и благодарность от Президента Российской Федерации. Самоотверженный труд в период пандемии не остался незамеченным.

Мы работаем для людей, нам здоровье людей – самое важное, их спасать для нас – это счастье. Татьяна Прокофьева, старшая медсестра ковидного госпиталя ГКБ № 18 г. Уфы

На самом деле, они день и ночь спасали наших граждан, наших пациентов. В первое время, когда начали работать, они с отрывом от семьи по две недели находились непосредственно в госпиталях. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Пандемия коронавируса стала глобальным вызовом для человечества. Башкирские медики смогли с честью отразить этот удар. Не жалея ни времени, ни здоровья, словно на передовой, они сражались с новой инфекцией, отметил перед собравшимися Андрей Назаров.

В прошлом году мы в общем-то все еще раз осознали, что без врачей, фельдшеров, акушеров, медицинских работников невозможно чувствовать полноценную защиту и безопасность. Потому что самое главное – это здоровье. И оборудование, техника, объекты – они, конечно, ничего не значат без тех людей, которые наполняют это смыслом. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан