В Башкирии построят молочно-товарную ферму за 217 млн рублей

Садовая земляника и молочно-товарная ферма. Новые проекты в различных отраслях экономики рассмотрели на прошедшем «Инвестчасе».

В Мечетлинском районе построят молочно-товарную ферму. Инвесторы уже возвели три корпуса для содержания племенного скота и планируют закупку доильного оборудования. Общая стоимость проекта – 217 млн рублей. В качестве мер поддержки возместят часть затрат.