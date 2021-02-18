В Башкирии построят молочно-товарную ферму за 217 млн рублей

Садовая земляника и молочно-товарная ферма. Новые проекты в различных отраслях экономики рассмотрели на прошедшем «Инвестчасе».
В Мечетлинском районе построят молочно-товарную ферму. Инвесторы уже возвели три корпуса для содержания племенного скота и планируют закупку доильного оборудования. Общая стоимость проекта – 217 млн рублей. В качестве мер поддержки возместят часть затрат.
Фермерское хозяйство из Илишевского района планирует выращивать садовую землянику по интенсивной технологии и перерабатывать готовую продукцию. В рамках нового проекта планируют создать дополнительные мощности на двух производственных площадках.