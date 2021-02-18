Стало известно, когда может начаться объединение УГАТУ и БашГУ

Объединение УГАТУ и БашГУ может начаться уже с 1 марта. После слияния новый вуз сможет ежегодно получать порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета. Повышенное финансирование стало одной из причин, по которой университеты намерены объединить. Об этом сегодня заявили члены правительства на встрече с научным сообществом и журналистами. Сторонники процесса также рассказали, что ждет преподавателей и студентов.

Процесс обсуждения судьбы двух вузов больше похож на защиту диссертации. Ректоры и научное сообщество образовательных учреждений сегодня по разные стороны баррикад. У последних слишком много вопросов.

Отток студентов меня беспокоит, надо посмотреть, мы просчитали, все вузы, которые объединялись с 2013 года, при объединении суммарно уменьшились. Это тоже в какой-то мере ухудшает ситуацию, но есть и плюсы. Флюр Исмагилов, заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ

Именно «утечка мозгов», кстати, стала одной из причин, почему в правительстве приняли решение объединить УГАТУ и БашГУ. По словам чиновников, отраслевому вузу невозможно быть заметным на образовательной карте мира. Все больше абитуриентов уезжает в другие регионы, а после получения диплома там же и остаются. Сделать более привлекательным новый университет получится и за счет улучшения материально-технической базы. Слияние позволит получать больше средств из федерального бюджета в рамках новой программы «Приоритет 2030».

Есть базовый грант в 100 млн, грант на развитие университетов, обеспечивающих лидерство региона в стране – 300 млн, и грант на создание университет мирового уровня – там от миллиарда и выше. Создание нового университета в Уфе позволит включить наш регион в большое финансирование на протяжении 10 лет. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

А вот то, что объединяются технический вуз и гуманитарный, даже на руку, говорят организаторы. Пересечение направлений незначительное, а потому, к примеру, о сокращении сотрудников речь вовсе не идет. Скорее, наоборот.

Да, есть пересечение в бакалавриате и специалитете – 25%, но если смотреть на профили программ, та же самая физика в техническом и классическом исполнении – это разная физика, которая готовит специалистов для разных рынков и разных компаний. Пересечение получается на уровне 6%. И пересечение есть по тем направлениям подготовки вуза, которые востребованы в России. По ним и так будет увеличение контрольных цифр приема в последующем. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Приемные кампании на время реорганизации будут работать, как и раньше, сохранится количество мест и специальностей по каждому вузу. Правда, пока не ясно, какой диплом они в итоге получат. Распадутся диссертационные советы, впрочем, ненадолго, уверяют сторонники объединения. В течение 2-3 месяцев их рассчитывают реорганизовать.

Да, при объединении теряются все диссоветы, их у нас 17 – это много. Придется работать над тем, чтобы их восстанавливать, проблемы с аккредитацией будут. Но все решается, тем более что республика обещает нам помощь. Николай Морозкин, ректор БашГУ

Вопрос с объединением вузов можно считать решенным. Обсуждения прошли на самом высоком уровне с руководством страны. По большому счету сейчас прорабатываются механизмы и структура будущего учреждения. Остается придумать и название, которое обязательно должно содержать слово «башкирский» как географическую принадлежность.