Стало известно, когда может начаться объединение УГАТУ и БашГУ

Объединение УГАТУ и БашГУ может начаться уже с 1 марта. После слияния новый вуз сможет ежегодно получать порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета. Повышенное финансирование стало одной из причин, по которой университеты намерены объединить. Об этом сегодня заявили члены правительства на встрече с научным сообществом и журналистами. Сторонники процесса также рассказали, что ждет преподавателей и студентов.
Процесс обсуждения судьбы двух вузов больше похож на защиту диссертации. Ректоры и научное сообщество образовательных учреждений сегодня по разные стороны баррикад. У последних слишком много вопросов.
Именно «утечка мозгов», кстати, стала одной из причин, почему в правительстве приняли решение объединить УГАТУ и БашГУ. По словам чиновников, отраслевому вузу невозможно быть заметным на образовательной карте мира. Все больше абитуриентов уезжает в другие регионы, а после получения диплома там же и остаются. Сделать более привлекательным новый университет получится и за счет улучшения материально-технической базы. Слияние позволит получать больше средств из федерального бюджета в рамках новой программы «Приоритет 2030».
А вот то, что объединяются технический вуз и гуманитарный, даже на руку, говорят организаторы. Пересечение направлений незначительное, а потому, к примеру, о сокращении сотрудников речь вовсе не идет. Скорее, наоборот.
Приемные кампании на время реорганизации будут работать, как и раньше, сохранится количество мест и специальностей по каждому вузу. Правда, пока не ясно, какой диплом они в итоге получат. Распадутся диссертационные советы, впрочем, ненадолго, уверяют сторонники объединения. В течение 2-3 месяцев их рассчитывают реорганизовать.
Вопрос с объединением вузов можно считать решенным. Обсуждения прошли на самом высоком уровне с руководством страны. По большому счету сейчас прорабатываются механизмы и структура будущего учреждения. Остается придумать и название, которое обязательно должно содержать слово «башкирский» как географическую принадлежность.
Процесс объединения вузов может начаться уже с 1 марта. Как раз к этому времени должно выйти постановление правительства страны о начале конкурсного отбора на федеральный грант. Станут понятны и целевые показатели, которые должно выполнять образовательное учреждение. Слияние УГАТУ и БашГУ будет не одномоментным и в общей сложности займет порядка 2 лет.