Юная дзюдоистка из Уфы победила на всероссийском турнире

Уфимка Алия Мухаметьянова выиграла Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Геннадия Михеева. Турнир прошел в Красноярске в начале февраля. В этом году спортсменка подтвердила звание лучшей дзюдоистки в стране в своем возрасте. И это несмотря на то, что основное направление тренировок у девушки – самбо.
С виду маленькая и стеснительная девочка с легкостью бросает на ковер парня, который и выше, и тяжелее. Для Алии Мухаметьяновой тренировки с таким спарринг-партнером только на пользу. Благодаря им она второй год подряд не оставляет своим соперницам ни единого шанса. Хотя 6 лет назад она, как и многие девчонки, ходила на танцы и гимнастику.
Спортсменка тренируется под руководством Станислава Орлова. Наставник проводит занятия по самбо, но его воспитанники успешно выступают и на турнирах по дзюдо, так как два вида борьбы похожи между собой. Яромир Бубновский на турнире в Краснокамске занял третье место. Уступил лишь дзюдоистам из Московской области.
В Уфе спортсмены тренируются на двух площадках: в Сипайлово и на бульваре Славы. Всего в спортивной школе «Батыр» насчитывается около 100 воспитанников, которые занимаются по три раза в неделю.
Успешные результаты по дзюдо – это отлично, но теперь ребята готовятся к первенству России по самбо. Он пройдет в Новороссийске. Также воспитанники Станислава Орлова ведут подготовку к отборочному турниру ПФО, который состоится в Кстово.