Юная дзюдоистка из Уфы победила на всероссийском турнире

Уфимка Алия Мухаметьянова выиграла Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Геннадия Михеева. Турнир прошел в Красноярске в начале февраля. В этом году спортсменка подтвердила звание лучшей дзюдоистки в стране в своем возрасте. И это несмотря на то, что основное направление тренировок у девушки – самбо.

С виду маленькая и стеснительная девочка с легкостью бросает на ковер парня, который и выше, и тяжелее. Для Алии Мухаметьяновой тренировки с таким спарринг-партнером только на пользу. Благодаря им она второй год подряд не оставляет своим соперницам ни единого шанса. Хотя 6 лет назад она, как и многие девчонки, ходила на танцы и гимнастику.

Понравилось разнообразие этой борьбы. Сейчас будут сборы, а затем хочу отобраться на первенство мира через Европу.

Алия Мухаметьянова, победительница всероссийского турнира по дзюдо памяти Г. Михеева
Фото №1 - Юная дзюдоистка из Уфы победила на всероссийском турнире

Спортсменка тренируется под руководством Станислава Орлова. Наставник проводит занятия по самбо, но его воспитанники успешно выступают и на турнирах по дзюдо, так как два вида борьбы похожи между собой. Яромир Бубновский на турнире в Краснокамске занял третье место. Уступил лишь дзюдоистам из Московской области.

Надо больше тренироваться, я ездил на сборы со сборной России, поэтому получилось попасть в тройку.

Яромир Бубновский, бронзовый призер Всероссийского турнира по дзюдо

В Уфе спортсмены тренируются на двух площадках: в Сипайлово и на бульваре Славы. Всего в спортивной школе «Батыр» насчитывается около 100 воспитанников, которые занимаются по три раза в неделю.

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В этом году сложнее вести было подготовку к турнирам. То на улице, то в залах. Но все-таки хорошо получилось.

Станислав Орлов, тренер по самбо спортшколы «Батыр»

Успешные результаты по дзюдо – это отлично, но теперь ребята готовятся к первенству России по самбо. Он пройдет в Новороссийске. Также воспитанники Станислава Орлова ведут подготовку к отборочному турниру ПФО, который состоится в Кстово.

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