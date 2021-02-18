Юная дзюдоистка из Уфы победила на всероссийском турнире

Уфимка Алия Мухаметьянова выиграла Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Геннадия Михеева. Турнир прошел в Красноярске в начале февраля. В этом году спортсменка подтвердила звание лучшей дзюдоистки в стране в своем возрасте. И это несмотря на то, что основное направление тренировок у девушки – самбо.

С виду маленькая и стеснительная девочка с легкостью бросает на ковер парня, который и выше, и тяжелее. Для Алии Мухаметьяновой тренировки с таким спарринг-партнером только на пользу. Благодаря им она второй год подряд не оставляет своим соперницам ни единого шанса. Хотя 6 лет назад она, как и многие девчонки, ходила на танцы и гимнастику.

Понравилось разнообразие этой борьбы. Сейчас будут сборы, а затем хочу отобраться на первенство мира через Европу. Алия Мухаметьянова, победительница всероссийского турнира по дзюдо памяти Г. Михеева

Спортсменка тренируется под руководством Станислава Орлова. Наставник проводит занятия по самбо, но его воспитанники успешно выступают и на турнирах по дзюдо, так как два вида борьбы похожи между собой. Яромир Бубновский на турнире в Краснокамске занял третье место. Уступил лишь дзюдоистам из Московской области.

Надо больше тренироваться, я ездил на сборы со сборной России, поэтому получилось попасть в тройку. Яромир Бубновский, бронзовый призер Всероссийского турнира по дзюдо

В Уфе спортсмены тренируются на двух площадках: в Сипайлово и на бульваре Славы. Всего в спортивной школе «Батыр» насчитывается около 100 воспитанников, которые занимаются по три раза в неделю.

В этом году сложнее вести было подготовку к турнирам. То на улице, то в залах. Но все-таки хорошо получилось. Станислав Орлов, тренер по самбо спортшколы «Батыр»