На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: трое пострадали

Вчера утром, 18 февраля, в Баймакском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили Chevrolet Klan и Skoda Octavia. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 154 км автодороги Магнитогорск - Ира. Автомобилем марки "Шевроле" управлял 56-летний житель Хайбуллинского района, а за рулем "Октавии" находился 48-летний житель Сибая. Известно, что ДТП произошло в условиях сильной метели.

В результате столкновения водитель автомобиля Skoda Octavia и его пассажиры, 36-летний мужчина и 44-летняя женщина, получили различные травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.