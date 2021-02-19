В Уфе открылся обновленный музей 112-й Башкавдивизии

Торжество посвящено 78-й годовщине вручения 112-й кавалерийской дивизии почетного гвардейского звания. Представители Поискового движения России передали музею находки с мест боев. Также на постоянное хранение был передан знак особого отличия подразделений специального назначения Росгвардии «Краповый берет».

78 лет назад наша дивизия стала гвардейской. Это очень почетное звание. Дивизия на сегодняшний день насчитывает 78 героев. 18 из них – из Башкортостана.

Участникам мероприятия представилась уникальная возможность первыми ознакомиться с обновленной экспозицией музея. Теперь документальные факты размещены на стендах с сопровождением фотографий дивизии. В виде скульптур в зале показаны эскадроны. Также там будет находиться интерактивный стол с функцией мультитач, где собрана архивная информация по Шаймуратовской дивизии.