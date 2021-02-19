В Уфе открылся обновленный музей 112-й Башкавдивизии

Торжество посвящено 78-й годовщине вручения 112-й кавалерийской дивизии почетного гвардейского звания. Представители Поискового движения России передали музею находки с мест боев. Также на постоянное хранение был передан знак особого отличия подразделений специального назначения Росгвардии «Краповый берет».
Участникам мероприятия представилась уникальная возможность первыми ознакомиться с обновленной экспозицией музея. Теперь документальные факты размещены на стендах с сопровождением фотографий дивизии. В виде скульптур в зале показаны эскадроны. Также там будет находиться интерактивный стол с функцией мультитач, где собрана архивная информация по Шаймуратовской дивизии.