В Башкирии аграриев могут на три года освободить от уплаты единого сельхозналога

В меньшей степени обнуление коснется крупного бизнеса, потому что он работает на полном налогообложении. А вот для малых и средних агропредприятий это действительно будет подспорьем. По словам спикера парламента, потери бюджета будут компенсированы в среднесрочной перспективе за счет экономической активности аграрного бизнеса.