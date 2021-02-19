В Уфе прошел круглый стол, посвященный Международному дню родного языка

Люди забыли о своих корнях. Филологи выяснили причину спада популярности в изучения родных языков. В Уфе состоялся круглый стол, посвященный Международному дню родного языка.
Главной темой обсуждения стал поиск и решение проблем в изучении носителями своего языка. Известные общественные деятели и ученые подвели итоги работы по его сохранению и популяризации. Прозвучали доклады о роли семьи в развитии языка, работе национальных СМИ и воскресных школ. Специалисты назвали одной из причин, мешающих сохранению языка отсутствие у людей культурных ценностей.