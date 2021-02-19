В Уфе прошел круглый стол, посвященный Международному дню родного языка

У многих такое понимание, что нам русского достаточно. В первую очередь культура – это ценности. Пока этого понимания в массах не будет, нам очень сложно будет работать с родными языками.

Ильгиз Султанмуратов, директор, исполнительный директор Ассамблеи народов Республики Башкортостан