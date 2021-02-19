В Уфе прошел круглый стол, посвященный Международному дню родного языка

Люди забыли о своих корнях. Филологи выяснили причину спада популярности в изучения родных языков. В Уфе состоялся круглый стол, посвященный Международному дню родного языка.

Главной темой обсуждения стал поиск и решение проблем в изучении носителями своего языка. Известные общественные деятели и ученые подвели итоги работы по его сохранению и популяризации. Прозвучали доклады о роли семьи в развитии языка, работе национальных СМИ и воскресных школ. Специалисты назвали одной из причин, мешающих сохранению языка отсутствие у людей культурных ценностей.

У многих такое понимание, что нам русского достаточно. В первую очередь культура – это ценности. Пока этого понимания в массах не будет, нам очень сложно будет работать с родными языками. 

Ильгиз Султанмуратов, директор, исполнительный директор Ассамблеи народов Республики Башкортостан
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