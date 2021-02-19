В Уфе водитель чуть не задавил малыша на санках

В Уфе неизвестный водитель чуть не задавил годовалого малыша на санках. С места ДТП автовладелец поспешил скрыться.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, инцидент произошёл ещё 16 февраля около 12:00 часов при въезде во двор дома 110/1 по улице Достоевского.

Неизвестный наехал на пешеходов, в результате чего санки с годовалым малышом перевернулись. Виновник аварии уехал с места ДТП. Его личность, номер машины установить не удалось.

Сейчас сотрудники ГИБДД ведут поиски нарушителя. На вид ему около 60 лет, рост 165-170 см, телосложение среднее. Был одет в черную куртку и черную шапку.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия, просят сообщить информацию по телефонам: 8 987 10 37 909, 8 917 77 28 822, 279 33 27 либо 02.