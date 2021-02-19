В Башкирии водитель без бензина чуть не замёрз до смерти

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь застрявшему на трассе водителю. Мужчина ехал из Самары по дороге Уфа-Белорецк ночью на грузовой газели, пока в какой-то момент у него не закончился бензин.

Инцидент произошёл у деревни Дубки Уфимского района. Привлечь внимание к проблеме мужчина не смог и стал постепенно замерзать, а после позвонил в экстренные службы. К счастью, спасатели подоспели вовремя.