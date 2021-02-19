В Уфе приостановили работу очередного опасного для жизни дома для престарелых

Из-за того, что дальнейшее нахождение в помещениях представляет угрозу здоровью и жизни граждан пожилого возраста, по иску прокуратуры Ленинского района суд вынес новое определение. Судебные приставы Ленинского районного отделения возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту нахождения пансионата. Сотрудники органа принудительного исполнения установили родственников граждан и связались с ними. Шестерых забрали родственники, еще одну пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

пресс-служба УФССП по РБ