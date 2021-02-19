В Уфе приостановили работу очередного опасного для жизни дома для престарелых

На территории Ленинского района в Уфе была приостановлена деятельность пансионата для престарелых «Надёжные руки». Организации было запрещено эксплуатировать здание в селе Зубово, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности.
Об этом сообщили в Службе судебных приставов Башкирии. Сотрудники перевезли постояльцев в другое здание, которое тоже оказалось опасным для жизни из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Теперь суд постановил переселить постояльцев к родственникам или в другое безопасное место.
Фото: УФССП по РБ.