В Уфе приостановили работу очередного опасного для жизни дома для престарелых

На территории Ленинского района в Уфе была приостановлена деятельность пансионата для престарелых «Надёжные руки». Организации было запрещено эксплуатировать здание в селе Зубово, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Фото №1 - В Уфе приостановили работу очередного опасного для жизни дома для престарелых

Об этом сообщили в Службе судебных приставов Башкирии. Сотрудники перевезли постояльцев в другое здание, которое тоже оказалось опасным для жизни из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Теперь суд постановил переселить постояльцев к родственникам или в другое безопасное место.

Из-за того, что дальнейшее нахождение в помещениях представляет угрозу здоровью и жизни граждан пожилого возраста, по иску прокуратуры Ленинского района суд вынес новое определение. Судебные приставы Ленинского районного отделения возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту нахождения пансионата. Сотрудники органа принудительного исполнения установили родственников граждан и связались с ними. Шестерых забрали родственники, еще одну пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

пресс-служба УФССП по РБ

Фото: УФССП по РБ. 

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