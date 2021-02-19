«Во мне нуждались»: истории врачей из Башкирии, переехавших работать в село

Вопрос нехватки врачей в Бурзянском районе почти решен. В центральной районной больнице осталось найти четырех специалистов, чтобы решить проблему с комплектованием кадров. В 2020 году медицинское учреждение пополнили шесть сотрудников. Как удалось привлечь в село выпускников медуниверситета?
В Бурзянской центральной районной больнице Зухра Кинзябаева трудится всего полгода. Окончив БГМУ и пройдя ординатуру, девушка не стала долго думать. Приглашение на работу из родного района приняла сразу. Местная ЦРБ остро нуждалась в таком специалисте.
Работать вдвойне приятно, когда чувствуешь, что нужен людям, говорит Денис Кучумов. Как и Зухра Кинзябаева он вернулся в родное село в прошлом году. Но этот выбор молодой человек сделал, когда поступал в медицинский вуз по целевому направлению.
Возвращаться в глубинку, когда есть возможность работать в городских больницах, хотят не все. Поэтому привлекать в село молодых специалистов – дело не из лёгких. В Бурзянском районе этот вопрос пытаются решить предоставлением начинающим врачам дополнительных преференций.
2020 год для Бурзянской центральной районной больницы стал успешным в плане привлечения кадров. Сразу шесть молодых специалистов пополнили ряды ЦРБ. Необходимо всего лишь четыре врача, чтобы штат был укомплектован на 100 процентов.