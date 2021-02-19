«Во мне нуждались»: истории врачей из Башкирии, переехавших работать в село

Вопрос нехватки врачей в Бурзянском районе почти решен. В центральной районной больнице осталось найти четырех специалистов, чтобы решить проблему с комплектованием кадров. В 2020 году медицинское учреждение пополнили шесть сотрудников. Как удалось привлечь в село выпускников медуниверситета?

В Бурзянской центральной районной больнице Зухра Кинзябаева трудится всего полгода. Окончив БГМУ и пройдя ординатуру, девушка не стала долго думать. Приглашение на работу из родного района приняла сразу. Местная ЦРБ остро нуждалась в таком специалисте.

Потому что у нас не было дерматовенеролога. Позвали, приехала. Все-таки во мне нуждались. Зухра Кинзябаева, врач-дерматовенеролог Бурзянской центральной районной больницы

Работать вдвойне приятно, когда чувствуешь, что нужен людям, говорит Денис Кучумов. Как и Зухра Кинзябаева он вернулся в родное село в прошлом году. Но этот выбор молодой человек сделал, когда поступал в медицинский вуз по целевому направлению.

У меня отец был районным стоматологом. Я захотел продолжить. В основном, наверное, потому что здесь вырос и родился. Очень хотелось в родное село вернуться и работать здесь. Денис Кучумов, врач-стоматолог Бурзянской центральной районной больницы

Возвращаться в глубинку, когда есть возможность работать в городских больницах, хотят не все. Поэтому привлекать в село молодых специалистов – дело не из лёгких. В Бурзянском районе этот вопрос пытаются решить предоставлением начинающим врачам дополнительных преференций.

Со стороны администрации выделяются жилые дома для наших специалистов, также от администрации выделяются бесплатные земельные участки для наших врачей, которые прибыли в 2020 году. Специалисты, получая земельные участки, претендуют на строительство. Ильмир Фаткуллин, главный врач Бурзянской центральной районной больницы