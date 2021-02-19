В Башкирии в 2020 году в реестр объектов культнаследия включили 475 памятников

И уже утверждение репрезентационного досье – отдельное направление, где мы работаем с международными организациями, с ЮНЕСКО, для того чтобы реализовать эту задачу. В 2022 году мы планируем получить статус ЮНЕСКО, и турпоток в республику увеличится просто в разы. Это точно будет точка притяжения, это точно будет памятник мирового уровня. Таких памятников в мире три, наверное.

Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан