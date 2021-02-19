В Башкирии в 2020 году в реестр объектов культнаследия включили 475 памятников

475 памятников культуры Башкортостана включили в прошлом году в реестр объектов наследия. Об этом сообщили в региональном Управлении по госохране. В 2019 году показатель был намного меньше – всего 15. 

Среди приоритетов на текущий год – археологический депозитарий-парк «Древняя Уфа» и реставрация памятника национальному башкирскому герою Салавату Юлаеву. Планируется, что центр столицы Башкортостана станет одной из центральных площадок во время празднования 450-летия Уфы. Также идут работы над историко-культурным музеем «Шульганташ» в Бурзянском районе, который сможет привлечь туристов со всего мира. 

И уже утверждение репрезентационного досье – отдельное направление, где мы работаем с международными организациями, с ЮНЕСКО, для того чтобы реализовать эту задачу. В 2022 году мы планируем получить статус ЮНЕСКО, и турпоток в республику увеличится просто в разы. Это точно будет точка притяжения, это точно будет памятник мирового уровня. Таких памятников в мире три, наверное.

Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Башкорт йыры 2020