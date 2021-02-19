В Башкирии в 2020 году в реестр объектов культнаследия включили 475 памятников

475 памятников культуры Башкортостана включили в прошлом году в реестр объектов наследия. Об этом сообщили в региональном Управлении по госохране. В 2019 году показатель был намного меньше – всего 15.
Среди приоритетов на текущий год – археологический депозитарий-парк «Древняя Уфа» и реставрация памятника национальному башкирскому герою Салавату Юлаеву. Планируется, что центр столицы Башкортостана станет одной из центральных площадок во время празднования 450-летия Уфы. Также идут работы над историко-культурным музеем «Шульганташ» в Бурзянском районе, который сможет привлечь туристов со всего мира.