В Уфе во встречном ДТП разбились две иномарки: есть пострадавшие

Накануне, 18 февраля, в Уфе произошла встречная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД Уфы.
43-летний мужчина за рулём «Рено Логан» двигался по улице Сельской Богородской в сторону улицы Тухвата Янаби. В этот момент водитель допустил столкновение со встречной «Мазда 6».
Обе машины получили серьёзные повреждения. Также с различными травмами с места аварии был госпитализирован водитель «Рено». Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.
Фото: ГИБДД Уфы.