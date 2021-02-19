В Уфе во встречном ДТП разбились две иномарки: есть пострадавшие

Накануне, 18 февраля, в Уфе произошла встречная авария. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД Уфы.

Фото №1 - В Уфе во встречном ДТП разбились две иномарки: есть пострадавшие

43-летний мужчина за рулём «Рено Логан» двигался по улице Сельской Богородской в сторону улицы Тухвата Янаби. В этот момент водитель допустил столкновение со встречной «Мазда 6».

Обе машины получили серьёзные повреждения. Также с различными травмами с места аварии был госпитализирован водитель «Рено». Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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