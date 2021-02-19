Школьницы в Башкирии зверски избили 16-летнюю девочку

Жительница Давлеканово Светлана М. (имя изменено – прим. ред.) рассказала о жутком случае, произошедшем с её 16-летней дочкой. Девочку зверски избили три школьницы. Происходящее они снимали на телефон, а потом выложили видео избиения в социальные сети.

В разговоре с журналистом bash.news Светлана рассказала, что её дочка шла домой от подруги в восемь часов вечера. В безлюдном месте втроём подростки подкараулили её и напали, а потом обругали и жестоко избили.

Подкараулили три девочки в сквере, одна стала избивать, вторая снимала это на камеру, третья стояла и смотрела. Светлана М.

Как сообщает Светлана, одна из нападавших занимается борьбой самбо.

О произошедшем женщина узнала только на утро, так как состояние дочери ухудшилось – у неё началось головокружение, поднялась температура, подростка начало тошнить. Тогда школьница и рассказала маме о нападении.

Женщина отмечает, что девочки продолжают оскорблять её и дочку в социальных сетях. Состояние пострадавшей тяжёлое, ей очень плохо в моральном плане после унижений и избиения.

Сейчас девочка подавлена морально. Нападавшие до сих пор оскорбляют ее и меня в соцсетях, а правоохранительные органы ничего пока не сообщают, говорят, пока идёт следствие. Светлана М.

Оказалось, причиной раздора могло послужить фото «голой пятой точки», которое выложила одна из нападавших. Девочка решила сделать замечание знакомой, так как посчитала этот поступок неправильным. Это разозлило подростка, и тогда она решила устроить «тёмную за непрошеное мнение».

Как сообщает мама пострадавшей, травля давно преследует их семью не только в интернете, но и в жизни.

Угрожают непонятные лица под фейковыми страницами, причем уже давно и методично, на весь город, остальные, не зная меня, делают вывод и тоже присоединяются, это невыносимо тяжело жить, когда ты идёшь, а за спиной тебя все осуждают и обсуждают. Приходили неизвестные лица с пистолетом. Светлана М.

Светлана обращалась в полицию с просьбой о помощи, но сотрудники правоохранительных органов отметили, что проверка произошедшего может занять долгое время, а максимальное наказание, которое ждёт нападавших, - штраф.

На запрос в МВД журналисту bash.news ответили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщение зарегистрировано в Отделе МВД России по Давлекановскому району. На данный момент завершена экспертиза и проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. представитель МВД по РБ