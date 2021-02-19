Школьницы в Башкирии зверски избили 16-летнюю девочку

Жительница Давлеканово Светлана М. (имя изменено – прим. ред.) рассказала о жутком случае, произошедшем с её 16-летней дочкой. Девочку зверски избили три школьницы. Происходящее они снимали на телефон, а потом выложили видео избиения в социальные сети.
В разговоре с журналистом bash.news Светлана рассказала, что её дочка шла домой от подруги в восемь часов вечера. В безлюдном месте втроём подростки подкараулили её и напали, а потом обругали и жестоко избили.
Как сообщает Светлана, одна из нападавших занимается борьбой самбо.
О произошедшем женщина узнала только на утро, так как состояние дочери ухудшилось – у неё началось головокружение, поднялась температура, подростка начало тошнить. Тогда школьница и рассказала маме о нападении.
Женщина отмечает, что девочки продолжают оскорблять её и дочку в социальных сетях. Состояние пострадавшей тяжёлое, ей очень плохо в моральном плане после унижений и избиения.
Оказалось, причиной раздора могло послужить фото «голой пятой точки», которое выложила одна из нападавших. Девочка решила сделать замечание знакомой, так как посчитала этот поступок неправильным. Это разозлило подростка, и тогда она решила устроить «тёмную за непрошеное мнение».
Как сообщает мама пострадавшей, травля давно преследует их семью не только в интернете, но и в жизни.
Светлана обращалась в полицию с просьбой о помощи, но сотрудники правоохранительных органов отметили, что проверка произошедшего может занять долгое время, а максимальное наказание, которое ждёт нападавших, - штраф.
На запрос в МВД журналисту bash.news ответили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Видео: соцсети.