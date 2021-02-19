В Уфе лже-газовик обманул наивную пенсионерку

В полицию Уфы обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Оказалось, пенсионерка стала жертвой лже-сотрудника газовой службы.
Неизвестный пришёл к пенсионерке днём и представился газовиком. Мужчина настаивал на том, что женщине необходимо установить прибор пожаротушения. Он разрекламировал продукт доверчивой женщине и даже пообещал сделать скидку на установку – женщина заплатила не 10 тысяч рублей, а «всего» 3 тысячи.
Мужчина положил устройство под ванную тумбочку и ушёл. В скором времени, женщина решила проверить устройство, но его не нашла. Лже-газовик даже выписал товарный чек уфимке, но на нём не было никакой нужно информации.
Тогда уфимка поняла, что стала жертвой обмана.