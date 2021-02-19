Глава Башкирии подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия основания Уфы

Сегодня, 19 февраля, Глава Башкирии подписал указ о подготовке к празднованию в 2024 году450-летия основания Уфы.

Указ был подписан по итогам совещания, посвященного мероприятию. В Башкирии был образован оргкомитет по подготовке к юбилею столицы, был определён его персональный состав. Организационный комитет будет работать в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом.

Совместно с администрацией Уфы будет разработан и утверждён план мероприятий, приуроченных к подготовке и проведению празднования юбилея. Также будут сформированы проектные офисы по реализации праздника.