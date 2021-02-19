Сергей Греков рассказал, что ждет Уфу в ближайшие три года

До юбилея Уфы горожанам придется жить в перекопанном городе. В ближайшие три года столица будет напоминать стройплощадку. Все ради того, чтобы реализовать грандиозные планы к 450-летию. Об этом заявил мэр Уфы Сергей Греков на заседании городского Совета.

По его словам, нужно развивать электротранспорт как самый перспективный и экологичный вид. На территории Уфы сейчас более 80 недостроенных заброшенных зданий, которые портят внешний вид города – по каждому объекту необходимо провести индивидуальную работу. Глава столицы также говорил о современных тенденциях городов для пешеходов, к примеру, необходимо больше внимания уделять очистке тротуаров от снега, освещению и не только.