В Башкирии внесены изменения в указ о повышенной готовности

Так, режим обязательной самоизоляции сохраняется в республике для жителей Башкирии старше 65 лет. Также его соблюдение обязательно для лиц с хроническими заболеваниями.

Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 11 марта 2021 года включительно.

Также работодателям рекомендуется воздержаться от отправки своих сотрудников в командировки за пределы Башкирии и страны. В указе добавился пункт и о проведении мероприятий с иностранными партнерами: их лучше перенести на более поздний срок, говорится в документе.