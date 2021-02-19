В Башкирии внесены изменения в указ о повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения COVID-19.
Так, режим обязательной самоизоляции сохраняется в республике для жителей Башкирии старше 65 лет. Также его соблюдение обязательно для лиц с хроническими заболеваниями.
Также работодателям рекомендуется воздержаться от отправки своих сотрудников в командировки за пределы Башкирии и страны. В указе добавился пункт и о проведении мероприятий с иностранными партнерами: их лучше перенести на более поздний срок, говорится в документе.
Последним изменением стало то, что в образовательных учреждениях теперь будут выявлять учащихся и работников с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка). Допускать их нахождения на рабочих и учебных местах нельзя, уточняется в указе.