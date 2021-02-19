Крупный застройщик Башкирии оценил инициативы Радия Хабирова в строительной политике

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти впредь не будут мириться с застройщиками, которые возводят дома вплотную, делая из таких микрорайонов «человейники». По словам руководителя региона, недопустимо, чтобы предприниматели наживались на дискомфорте людей, экономя на социальной инфрастурктуре.
Управляющий директор одного из крупнейших застройщиков республики — группы компании «Первый Трест» Рифат Гарипов прокомментировал «Башинформу» политику главы в отношении строительных компаний. По его словам, он и его коллеги поддерживают Хабирова и его планы.