Крупный застройщик Башкирии оценил инициативы Радия Хабирова в строительной политике

«На сегодняшний день в Уфе строится более 50 объектов жилищного строительства, среди которых есть как большие комплексные проекты, так и "точечная застройка". Все жители республики понимают, что времена, когда на территории застроенного района вместо бывшего детского сада можно было построить 25-этажную «свечку», давно прошли. Проблемой высоких темпов ввода жилья, набранных строительным комплексом республики, является ситуация, при которой администрация не успевает строить социальные объекты в необходимом объёме. Мы, как один из участников рынка, видим эту проблематику и понимаем, что усилий одних властей для обеспечения жителей необходимым объёмом социальной инфраструктуры недостаточно, и поддерживаем инициативу Радия Фаритовича по вовлечению застройщиков в процесс комплексного освоения территорий»

Рифат Гарипов