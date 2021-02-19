Крупный застройщик Башкирии оценил инициативы Радия Хабирова в строительной политике

Фото №1 - Крупный застройщик Башкирии оценил инициативы Радия Хабирова в строительной политике

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти впредь не будут мириться с застройщиками, которые возводят дома вплотную, делая из таких микрорайонов  «человейники». По словам руководителя региона, недопустимо, чтобы предприниматели наживались на дискомфорте людей, экономя на социальной инфрастурктуре.

Управляющий директор одного из крупнейших застройщиков республики — группы компании «Первый Трест» Рифат Гарипов прокомментировал «Башинформу» политику главы в отношении строительных компаний. По его словам, он и его коллеги поддерживают Хабирова и его планы.

«На сегодняшний день в Уфе строится более 50 объектов жилищного строительства, среди которых есть как большие комплексные проекты, так и "точечная застройка". Все жители республики понимают, что времена, когда на территории застроенного района вместо бывшего детского сада можно было построить 25-этажную «свечку», давно прошли. Проблемой высоких темпов ввода жилья, набранных строительным комплексом республики, является ситуация, при которой администрация не успевает строить социальные объекты в необходимом объёме. Мы, как один из участников рынка, видим эту проблематику и понимаем, что усилий одних властей для обеспечения жителей необходимым объёмом социальной инфраструктуры недостаточно, и поддерживаем инициативу Радия Фаритовича по вовлечению застройщиков в процесс комплексного освоения территорий»

Рифат Гарипов
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