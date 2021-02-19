Житель Башкирии убил друга, который приютил его в своём доме

В Бураевском районе был задержан 32-летний местный житель. Мужчина обвиняется в убийстве своего67-летнего товарища.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 13 февраля в селе Тангатарово. Мужчина долгое времягостил у своего старшего товарища, так как в его доме вышло из строя отопление. В злополучный вечер мужчины выпивали, пока между ними не вспыхнула ссора. Хозяин дома решил, что гость злоупотребляет его добротой, и попытался выгнать товарища. Тогда мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им друга в шею и грудь.
67-летний сельчанин от полученных травм скончался на месте инцидента. Тогда подозреваемый пошёл к соседям и попросил вызвать полицию и скорую помощь. От правосудия мужчина скрываться не стал.
Фото: СК РФ по РБ.