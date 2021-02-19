Житель Башкирии убил друга, который приютил его в своём доме

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 13 февраля в селе Тангатарово. Мужчина долгое времягостил у своего старшего товарища, так как в его доме вышло из строя отопление. В злополучный вечер мужчины выпивали, пока между ними не вспыхнула ссора. Хозяин дома решил, что гость злоупотребляет его добротой, и попытался выгнать товарища. Тогда мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им друга в шею и грудь.