Житель Башкирии убил друга, который приютил его в своём доме

В Бураевском районе был задержан 32-летний местный житель. Мужчина обвиняется в убийстве своего67-летнего товарища.

Фото №1 - Житель Башкирии убил друга, который приютил его в своём доме

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл 13 февраля в селе Тангатарово. Мужчина долгое времягостил у своего старшего товарища, так как в его доме вышло из строя отопление. В злополучный вечер мужчины выпивали, пока между ними не вспыхнула ссора. Хозяин дома решил, что гость злоупотребляет его добротой, и попытался выгнать товарища. Тогда мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им друга в шею и грудь.

67-летний сельчанин от полученных травм скончался на месте инцидента. Тогда подозреваемый пошёл к соседям и попросил вызвать полицию и скорую помощь. От правосудия мужчина скрываться не стал.

В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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