К 450-летию Уфы реконструируют здание театра кукол

У уфимских кукол появится новый дом. К 450-летию города здание театра кукол реконструируют.
Сумма, необходимая для обновления постройки 1976 года, уже частично выделена из федерального бюджета. Культурное учреждение устарело и морально, и технически, отметил руководитель театра. Здание станет автономным и не будет делить один адрес с жилым домом.
Театр отделится визуально, инженерно и юридически от многоэтажки. Появится четырехэтажный пристрой с камерной сценой на 100 мест, творческими студиями и мастерскими. Облагорожена будет территория перед театром – оборудуют полноценную зону отдыха для детей с родителями.