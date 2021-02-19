В Уфе бездомным помогли с едой, одеждой и лекарствами

Ежемесячно сотрудники Республиканского комплексного социального центра по оказанию помощи бездомным проводят акцию на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Ибрагимова. Бездомные зимуют в заброшенных садовых домах, теплосетях, на городской свалке, рассказывают сотрудники центра.

Каждый желающий может присоединиться к акции и помочь этим людям. Достаточно принести ненужные вещи или обувь в центр помощи бездомным, который находится на улице Колгуевской. Особенно в дефиците мужская одежда и обувь больших размеров.