На трассе в Башкирии насмерть разбилась женщина

Сегодня, 19 февраля, в Башкирии произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован недалеко от села Бердяш на 233 км автодороги Ира-Магнитогорск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, на трассе произошло лобовое столкновение «Лады Гранта» и «Тойота Хайлендер».

Из-за сильного столкновения на месте аварии погибла пассажирка «Лады». Помощь врачей также потребовалась водителю авто. В аварии пострадали и две пассажирки иномарки, среди которых 12-летняя девочка.

Подробности инцидента предстоит уточнить, а причины аварии установят сотрудники ГИБДД.