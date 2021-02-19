На трассе в Башкирии насмерть разбилась женщина

Сегодня, 19 февраля, в Башкирии произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован недалеко от села Бердяш на 233 км автодороги Ира-Магнитогорск.

Фото №1 - На трассе в Башкирии насмерть разбилась женщина

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, на трассе произошло лобовое столкновение «Лады Гранта» и «Тойота Хайлендер».

Фото №2 - На трассе в Башкирии насмерть разбилась женщина

Из-за сильного столкновения на месте аварии погибла пассажирка «Лады». Помощь врачей также потребовалась водителю авто. В аварии пострадали и две пассажирки иномарки, среди которых 12-летняя девочка.

Фото №3 - На трассе в Башкирии насмерть разбилась женщина

Подробности инцидента предстоит уточнить, а причины аварии установят сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ. 

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