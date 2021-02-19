Система «Инцидент» помогла отрегулировать движение на опасном перекрестке в Уфе

Перекресток на пересечении улицы Российской и Южного проезда хоть и не является самым загруженным в Уфе, но плотность движения на нём, особенно в часы пик, всё же высокая. А после расширения проезжей части на дублёре проспекта Октября и увеличения количества полос некоторые водители начали путаться, на какую именно стоит поворачивать. В результате выросло количество механических ДТП.

И даже чтобы выехать со двора, автовладельцам из близлежащих домов приходилось простаивать в пробках. Проблем добавлял и светофор, который работал некорректно. Об этом местные жители написали в социальных сетях на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова и попросили исправить ситуацию.

В связи с тем, что участники дорожного движения, которые едут от Российской, не видели, что встречному транспорту тоже горит зеленый, шли на разворот, и тут часто происходили ДТП. В связи с этим ГИБДД выдало предписание об изменение режима работы светофорного объекта. Мы его исполнили и ввели дополнительный режим работы «кругом красный», чтобы участники дорожного движения, которые находились на перекрестке, смогли безопасно завершить манёвр.

Альберт Нагимов, начальник отдела организации дорожного движения и транспортной безопасности администрации г. Уфы
Фото №1 - Система «Инцидент» помогла отрегулировать движение на опасном перекрестке в Уфе

Кроме жалоб на работу светофора, система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала обращение жителей и по поводу дорожных знаков, а точнее, об их отсутствии на данном перекрестке. В связи с чем водители двигались в хаотичном порядке, создавая аварийные ситуации. Теперь все транспортные средства едут по своим полосам.

Был установлен знак «Движение по полосам», который регулирует проезд перекрестка. Он помогает участникам движения, которые выезжают с Южного проезда на улицу Комсомольскую. Произошло упорядочивание, теперь проехать перекресток стало удобнее.

Альберт Нагимов, начальник отдела организации дорожного движения и транспортной безопасности администрации г. Уфы

Заявления жителей Уфы были отработаны в короткие сроки, на каждое из них после исправления ситуации последовал ответ сотрудников рабочей группы с фотоотчётом. Всего же с ноября 2018 года система «Инцидент-менеджмент» помогла решить более 140 тысяч обращений жителей региона. Люди пишут не только о проблемах, но зачастую и сами предлагают варианты.

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Весь тот объем сообщений, с которыми мы работаем, можно разделить на сообщения граждан о каких-то проблемах и на сообщения с предложениями. Все предложения мы тщательно изучаем. К сожалению, не всегда возможно что-то реализовать ввиду того, что есть различные ограничения. Например, строительные нормы, СНИПы, ГОСТы. Но когда реализация предложений граждан возможна, то мы с удовольствием это делаем совместно с администрациями муниципалитетов.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Вопросы, связанные с дорожным хозяйством, хоть и не являются лидерами среди всех заявлений, отрабатываются они по возможности также оперативно. Вовремя установленный знак или отремонтированный аварийный участок проезжей части может спасти чью-то жизнь. Поэтому каждое обращение, выявленное системой «Инцидент-менеджмент», держится на контроле до его исполнения и ответа автору.

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Уфимская волна