Система «Инцидент» помогла отрегулировать движение на опасном перекрестке в Уфе

Весь тот объем сообщений, с которыми мы работаем, можно разделить на сообщения граждан о каких-то проблемах и на сообщения с предложениями. Все предложения мы тщательно изучаем. К сожалению, не всегда возможно что-то реализовать ввиду того, что есть различные ограничения. Например, строительные нормы, СНИПы, ГОСТы. Но когда реализация предложений граждан возможна, то мы с удовольствием это делаем совместно с администрациями муниципалитетов.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан