Система «Инцидент» помогла отрегулировать движение на опасном перекрестке в Уфе

Перекресток на пересечении улицы Российской и Южного проезда хоть и не является самым загруженным в Уфе, но плотность движения на нём, особенно в часы пик, всё же высокая. А после расширения проезжей части на дублёре проспекта Октября и увеличения количества полос некоторые водители начали путаться, на какую именно стоит поворачивать. В результате выросло количество механических ДТП.
И даже чтобы выехать со двора, автовладельцам из близлежащих домов приходилось простаивать в пробках. Проблем добавлял и светофор, который работал некорректно. Об этом местные жители написали в социальных сетях на странице Главы Башкортостана Радия Хабирова и попросили исправить ситуацию.
Кроме жалоб на работу светофора, система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала обращение жителей и по поводу дорожных знаков, а точнее, об их отсутствии на данном перекрестке. В связи с чем водители двигались в хаотичном порядке, создавая аварийные ситуации. Теперь все транспортные средства едут по своим полосам.
Заявления жителей Уфы были отработаны в короткие сроки, на каждое из них после исправления ситуации последовал ответ сотрудников рабочей группы с фотоотчётом. Всего же с ноября 2018 года система «Инцидент-менеджмент» помогла решить более 140 тысяч обращений жителей региона. Люди пишут не только о проблемах, но зачастую и сами предлагают варианты.
Вопросы, связанные с дорожным хозяйством, хоть и не являются лидерами среди всех заявлений, отрабатываются они по возможности также оперативно. Вовремя установленный знак или отремонтированный аварийный участок проезжей части может спасти чью-то жизнь. Поэтому каждое обращение, выявленное системой «Инцидент-менеджмент», держится на контроле до его исполнения и ответа автору.