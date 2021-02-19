Жительница Уфы уверяет, что перевела мошенникам 205 тысяч рублей под гипнозом

Развод с банковскими счетами. Уфимка попалась на удочку мошенников и перевела на неизвестные счета больше 200 тысяч рублей. История, казалось бы, стара как мир, но женщина уверена, что она оказалась под гипнозом.
14 чеков – это всё, что осталось в обмен на 205 тысяч рублей. Деньги по частям Светлана перевела мошенникам собственноручно. Уверена: её ввели в гипноз. Аферисты позвонили, когда женщина уже засыпала – в половине 12-го ночи.
Мошенники не давали времени на раздумья и предостерегали, мол, если ничего не сделать, то деньги будут потеряны. На связи со Светланой аферисты были несколько часов. Напуганная женщина едва ли не в сорочке отправилась к ближайшему круглосуточному банкомату, сняла почти все свои сбережения по частям и перечислила на другие номера – якобы сейф-счета, где деньги, по заверениям людей на том конце провода, должны были сохраниться.
Всю ночь женщина следовала инструкциям мошенников. Очнулась только утром. Ольга обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Важно именно позвонить самостоятельно в банк или вовсе лично отправиться в отделение. Ведь с каждым разом методы мошенников становятся только изощрённее. Если раньше лжесотрудники службы безопасности спрашивали код с обратной стороны карты, то сейчас аферисты могут позвонить с номера, замаскированного под телефон банка.
Основная аудитория мошенников – люди старше 50 лет. Однако, по словам правоохранителей и психологов, попадается на уловки аферистов и молодёжь.
Расскажите эту историю пожилым родителям. По словам психологов, мошенники попросту пользуются доверием – такое, казалось бы, положительное качество человека приводит к отрицательному балансу на счету.