Жительница Уфы уверяет, что перевела мошенникам 205 тысяч рублей под гипнозом

Развод с банковскими счетами. Уфимка попалась на удочку мошенников и перевела на неизвестные счета больше 200 тысяч рублей. История, казалось бы, стара как мир, но женщина уверена, что она оказалась под гипнозом.

14 чеков – это всё, что осталось в обмен на 205 тысяч рублей. Деньги по частям Светлана перевела мошенникам собственноручно. Уверена: её ввели в гипноз. Аферисты позвонили, когда женщина уже засыпала – в половине 12-го ночи.

Сказали, что у меня будет снятие денег, т.е. хакерская атака. Это то, что я потом вспомнила, понимаете? Какие-то были сказаны фразы, как кодовое какое-то слово, при котором я уже себе не отдавала отчёт, что я делала, куда я уходила. Светлана Прочакова, пострадавшая

Мошенники не давали времени на раздумья и предостерегали, мол, если ничего не сделать, то деньги будут потеряны. На связи со Светланой аферисты были несколько часов. Напуганная женщина едва ли не в сорочке отправилась к ближайшему круглосуточному банкомату, сняла почти все свои сбережения по частям и перечислила на другие номера – якобы сейф-счета, где деньги, по заверениям людей на том конце провода, должны были сохраниться.

Она говорила о том, что с меня снимают деньги, лучше перевести на новые счета, что это будет мой новый счёт, и, когда все переведут на мои личные новые счета, как я потом вспомнила, они выдадут мне новые лицевые счета, я получу в «Сбербанке». Светлана Прочакова, пострадавшая

Всю ночь женщина следовала инструкциям мошенников. Очнулась только утром. Ольга обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас по заявлению уфимки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция в очередной раз напоминает: в случае поступления подобных звонков никогда не выполняйте инструкции незнакомых людей, немедленно положите трубку и позвоните в банк по номеру телефона, который указан на обороте вашей банковской карты. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Важно именно позвонить самостоятельно в банк или вовсе лично отправиться в отделение. Ведь с каждым разом методы мошенников становятся только изощрённее. Если раньше лжесотрудники службы безопасности спрашивали код с обратной стороны карты, то сейчас аферисты могут позвонить с номера, замаскированного под телефон банка.

Основная аудитория мошенников – люди старше 50 лет. Однако, по словам правоохранителей и психологов, попадается на уловки аферистов и молодёжь.