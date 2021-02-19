Уфа получила 8 млрд рублей на систему водоснабжения

Средства выделены по федеральной программе «Стимул». Об этом сообщил столичный мэр Сергей Греков на заседании городского совета. По его словам, деньги должны дать толчок для развития уфимского Забелья, что позволит значительно увеличить количество вводимого жилья. В своем выступлении глава города затронул тему предстоящего юбилея в 2024 году, указ о праздновании которого сегодня подписал Радий Хабиров.

На территории Уфы более 80 недостроенных заброшенных зданий, которые портят внешний вид города – по каждому объекту необходимо провести индивидуальную работу. Нужно развивать электротранспорт как самый перспективный и экологичный вид. Глава столицы также говорил о современных тенденциях городов для пешеходов, к примеру, необходимо больше внимания уделять очистке тротуаров от снега, освещению и не только.

Через три года Уфа отмечает свой юбилей. Планы у нас просто грандиозные. Давайте не питать иллюзий: до этого нам с жителями придется провести время и в пробках, и в перекопанном городе. Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Впервые за 5 лет численность населения Уфы уменьшилась. Во многом это связано с пандемией и снижением миграционного прироста. Градоначальник призвал всех вакцинироваться. Говоря о промышленном секторе, мэр отметил снижение в производстве более чем на 200 млрд рублей. Чиновникам необходимо активизироваться для привлечения в город новых инвесторов, которые смогут обеспечить уфимцев стабильной работой.