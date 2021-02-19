Госкомитет Башкирии по предпринимательству подвел итоги работы за 2020 год

400 миллионов на поддержку предпринимательства. Муниципальную субсидию получили более 1000 самозанятых. В Конгресс-холле прошло заседание коллегии Госкомитета по предпринимательству.

Собравшиеся обсудили господдержку субъектов бизнеса, планы на будущее, а также итоги реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В формате «Предпринимательского часа» в 2020 году рассмотрели свыше 4 тысяч проектов. Среди наиболее актуальных – субсидии, льготы, земельные и имущественные вопросы.