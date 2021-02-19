В Башкирии после реконструкции открылся Марийский историко-культурный центр

Марийский историко-культурный центр открылся после реконструкции в Мишкинском районе Башкортостана. В торжественной церемонии приняла участие делегация Марий Эл, члены которой высоко оценили возможности для изучения, сохранения традиций народа мари. В здании расположены интерактивный музей с современными инсталляциями, звукозаписывающая студия, ремесленная и многое другое.

В руках у главного специалиста Марийского историко-культурного центра Алексея Ибулаева тотре пуч – так называлась сигнальная труба, которая помогала в древние времена сообщать о беде или приглашать в гости. Мари могли жить в нескольких километрах друг от друга, но такой сигнал помогал общаться. В музее шутя называют ее первой сотовой связью. А вот это древний марийский музыкальный инструмент волынка – шувыр. Его делали из мочевого пузыря и рогов коровы.

Здесь десятки экспонатов, которые рассказывают о быте и традициях. Музей интерактивный: 8 современных информационных стендов об истории народа мари. Как играли свадьбы, что полагалось при рождении детей, как проходили похоронные процессии.

Пантеон марийских богов занимает целый отдел интерактивного музея марийского историко-культурного центра. Особенность инсталляции на стене – управление буквально одним пальцем. Давайте посмотрим раздел «Боги». Главное божество – Кугу Юмо, в переводе означает «великий добрый белый бог». Здесь можно задержаться. Информация о 140 божествах, ангелах-хранителях и энергетических помощниках.

Обязательно будем приглашать школы, не только Мишкино и Мишкинского района, а вообще республики и даже из-за пределов республики, встречать гостей, уроки проводить школьные по истории, этнографии, по изучению народов Башкортостана. Алексей Ибулаев, главный специалист Марийского историко-культурного центра

Марийская диаспора Башкортостана – самая крупная в России. Наиболее многочисленные их поселения в Мишкинском районе, а также в Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. Марийский язык в Башкортостане изучают 4500 учащихся. Делегация из Марий Эл также принимала участие в церемонии открытия.