Создатель спецэффектов «Матрицы» помог поставить балет в Уфе

В Уфе прошла постановка спектакля «Свет погасшей звезды». Одним из соавторов стал видеохудожник фильма «Матрица» Эндрю Квинн.

Балет задумывался как второй акт к постановке «О чем молчат камни». Либретто написано по мотивам башкирской легенды «Юрактау». Сюжет повествует о несчастной любви батыра Ханбулата и девушки Айхылу, которых решил разлучить злой бай Типтегул. Работа в период карантина перешла в дистанционный формат, однако именно в это время создавались видеоэффекты. Работал над ними Эндрю Квинн.

В условиях пандемии это было достаточно сложно, так как работа с видеохудожником проходила дистанционно, и даже какие-то мелочи доставляли сложности.

Николай Попов, композитор
Фото №1 - Создатель спецэффектов «Матрицы» помог поставить балет в Уфе

Спектакль знакомит зрителей с богатым наследием республики, ее культурой, традициями, бесценным мелодическим достоянием, воплощёнными в современных формах и жанрах музыкального и хореографического искусства.

Был карантин, пандемия, мы начали работу, потом был перерыв. Но вообще, если бы не пандемия, у нас бы получился вообще другой спектакль.

Ринат Абушахманов, балетмейстер, хореограф
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