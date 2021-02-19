Создатель спецэффектов «Матрицы» помог поставить балет в Уфе

В Уфе прошла постановка спектакля «Свет погасшей звезды». Одним из соавторов стал видеохудожник фильма «Матрица» Эндрю Квинн.
Балет задумывался как второй акт к постановке «О чем молчат камни». Либретто написано по мотивам башкирской легенды «Юрактау». Сюжет повествует о несчастной любви батыра Ханбулата и девушки Айхылу, которых решил разлучить злой бай Типтегул. Работа в период карантина перешла в дистанционный формат, однако именно в это время создавались видеоэффекты. Работал над ними Эндрю Квинн.
Спектакль знакомит зрителей с богатым наследием республики, ее культурой, традициями, бесценным мелодическим достоянием, воплощёнными в современных формах и жанрах музыкального и хореографического искусства.