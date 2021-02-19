ФК «Уфа» может перенести матч кубка России из-за погоды

Сегодня стало известно, что уфимский клуб готов взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Ранее столичный клуб исключил его из своей заявки на сезон. Также башкирская команда договорилась с норвежским «Олесунном» о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок подписал контракт на 3,5 года. 21-летний футболист уже отправился в Россию.