ФК «Уфа» может перенести матч кубка России из-за погоды

Футбольный клуб «Уфа» не настроен проводить матч кубка России в ближайший понедельник, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов. В таком случае игра может пройти 3 марта. Об этом телеканалу БСТ рассказал генеральный директор клуба Ринат Шайбеков.
Напомним, при такой температуре команды имеют право отказаться от участия в матче. На данный момент синоптики прогнозируют, что столбик термометра в день игры с «Уралом» опустится до -20.
Сегодня стало известно, что уфимский клуб готов взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Ранее столичный клуб исключил его из своей заявки на сезон. Также башкирская команда договорилась с норвежским «Олесунном» о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок подписал контракт на 3,5 года. 21-летний футболист уже отправился в Россию.