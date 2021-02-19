ФК «Уфа» может перенести матч кубка России из-за погоды

Футбольный клуб «Уфа» не настроен проводить матч кубка России в ближайший понедельник, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов. В таком случае игра может пройти 3 марта. Об этом телеканалу БСТ рассказал генеральный директор клуба Ринат Шайбеков.

Напомним, при такой температуре команды имеют право отказаться от участия в матче.  На данный момент синоптики прогнозируют, что столбик термометра в день игры с «Уралом» опустится до -20.

Мы же можем травмировать футболистов. Они могут и простудиться, и травму получить. И самое главное еще, наверное, болельщик не придет.

Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»
Фото №1 - ФК «Уфа» может перенести матч кубка России из-за погоды

Сегодня стало известно, что уфимский клуб готов взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Ранее столичный клуб исключил его из своей заявки на сезон. Также башкирская команда договорилась с норвежским «Олесунном» о трансфере полузащитника Парфе Бизоза. Игрок подписал контракт на 3,5 года. 21-летний футболист уже отправился в Россию.

Он норвежский футболист. Родился в Европе, менталитет такой у него. Он перспективный. Мы очень сильно рассчитываем, что он раскроется в нашем клубе.

Ринат Шайбеков, генеральный директор ФК «Уфа»
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