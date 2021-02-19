В Башкирии прошли соревнования по плаванию среди людей с ОВЗ

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в рамках чемпионата и первенства республики состязались спортсмены от 10 лет и старше из Уфы, Туймазов, города Октябрьского, Ишимбайского и Стерлитамакского районов. Сильнейших выясняли на дистанциях 50, 100, 200 метров разными стилями.

Здесь принимают участие чемпионы мира, заслуженные мастера спорта, которые будут бороться за попадание в состав сборной России, а потом за путевку на Паралимпийские игры.

И башкирские спортсмены, у которых за плечами солидный опыт международного уровня, готовятся побороться за путевку на Паралимпиаду. Богдан Мозговой и Андрей Николаев, как и все остальные, больше года не тренировались, поэтому силы есть, чтобы сражаться на мировых стартах.