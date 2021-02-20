В Уфе собака примерзла к забору

В Уфе собака примерзла к забору. Животное скулило и просило о помощи. На помощь вовремя выдвинулись волонтеры.

Все произошло на улице Невского в Черниковке. Около одного из массивных заборов жители заметили еле живого пса, который лежал на снегу. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что собака примерзла к металлической конструкции. Судя по сосулькам на шерсти, до этого она была мокрой.

Несмотря на все трудности собаку удалось спасти. Пса привезли в приют, он оттаял. Волонтеры решили дать ему кличку Бархан.

С кастрацией специалисты решили не торопиться - у животного есть подозрение на черепно-мозговую травму. Для Бархана сейчас нужно много влажного корма. Оказалось, он еще щенок, ему нет и года.