В Уфе собака примерзла к забору. Животное скулило и просило о помощи. На помощь вовремя выдвинулись волонтеры.
Все произошло на улице Невского в Черниковке. Около одного из массивных заборов жители заметили еле живого пса, который лежал на снегу. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что собака примерзла к металлической конструкции. Судя по сосулькам на шерсти, до этого она была мокрой.
Несмотря на все трудности собаку удалось спасти. Пса привезли в приют, он оттаял. Волонтеры решили дать ему кличку Бархан.
С кастрацией специалисты решили не торопиться - у животного есть подозрение на черепно-мозговую травму. Для Бархана сейчас нужно много влажного корма. Оказалось, он еще щенок, ему нет и года.
Если вам небезразлична судьба Бархана, вы можете связаться с волонтером Еленой по телефону 8-987-629-73-79.