Хотел заработать: мошенники обманули жителя Башкирии почти на миллион рублей

Житель Мелеузовского района пострадал от рук мошенников. Обманным путем они похитили у него почти миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Потерпевший рассказал, что с июня прошлого года вкладывал свои сбережения в компанию, якобы занимающуюся виртуальными ставками на бирже, но от совершенных сделок свои выигрыши он так и не получил. Сумма ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.