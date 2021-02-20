Хотел заработать: мошенники обманули жителя Башкирии почти на миллион рублей

Житель Мелеузовского района пострадал от рук мошенников. Обманным путем они похитили у него почти миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

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Потерпевший рассказал, что с июня прошлого года вкладывал свои сбережения в компанию, якобы занимающуюся виртуальными ставками на бирже, но от совершенных сделок свои выигрыши он так и не получил. Сумма ущерба составила свыше 900 тысяч рублей.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. В настоящее время оперативники разыскивают преступников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

пресс-служба МВД Башкирии
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