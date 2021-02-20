В Уфе подвели итоги «Зимних шаймуратовских игр»

Состязания проходили в двух полилингвальных многопрофильных школах Уфы и в республиканской гимназии №1 имени Рами Гарипова. Участники соревновались в строевой подготовке, а также в меткости и ловкости. Был организован интеллектуальный квест. Он включал в себя проверку на знание истории Великой Отечественной войны, доблестного пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также навыков оказания первой помощи.