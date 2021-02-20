Кубок имени Героя России завоевала команда школы №162. В Уфе подвели итоги «Зимних шаймуратовских игр» среди учеников.
Состязания проходили в двух полилингвальных многопрофильных школах Уфы и в республиканской гимназии №1 имени Рами Гарипова. Участники соревновались в строевой подготовке, а также в меткости и ловкости. Был организован интеллектуальный квест. Он включал в себя проверку на знание истории Великой Отечественной войны, доблестного пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также навыков оказания первой помощи.
Победителем соревнований стала команда полилингвальной школы 162 «Смарт». Учебное учреждение получило переходящий кубок имени Героя России генерал-майора Шаймуратова. Следующие игры пройдут в этом году летом.