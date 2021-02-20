В Уфе под обломками строительного мусора нашли тело мужчины

Накануне, 19 февраля, в Уфе произошло трагическое событие. В лифтовой шахте строящегося дома по улице Блюхера было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Рабочего завалило строительным мусором и лесами. Вытащить тело несчастного удалось только спасателям, так как существовала опасность дальнейшего обрушения и падения в шахту.