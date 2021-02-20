В Уфе запустят новую систему контроля начислений за отопление

В Уфе будет вестись онлайн мониторинг теплопотребления в многоквартирных домах. Такое заявление сделал Сергей Греков. По словам мэра, это необходимо для того, чтобы контролировать сумму начислений за отопление.
Градоначальник отметил, что массовые недовольства из-за платежек в декабре вызваны недоработкой со стороны УК. Как выяснилось в результата проверок, тепло подается в квартиры неравномерно: где-то батареи слишком горячие, где-то – едва теплые. Все дело в низкой энергоэффективности дома и отсутствии нормальных приборов учета.
К следующей зиме в столице необходимо обеспечить прозрачность и понятность формирования счетов за все жилищно-коммунальные услуги, подчеркнул мэр. Именно с этой целью в столице создается система онлайн мониторинга теплопотребления.