В Уфе наградили победительницу конкурса «Подпишись и выиграй»

Награда за любовь к периодическим изданиям. Обладателем главного приза общереспубликанской акции «Подпишись и выиграй» стала жительница Кармаскалинского района Газима Абдуллина. Ветерану труда в торжественной обстановке вручили подарок.

Долгожданный розыгрыш состоялся в прямом эфире передачи «Салям» на телеканале БСТ. На конкурс пришло более двух тысяч писем, причем в этом году принимались к участию как традиционные конверты, так и письма, которые пришли на специально заведенную электронную почту.

Также наши призы ждут в Абзелиловском районе, Баймаке, Вбураевском районе, Гафурийском районе. Так что я всех призываю оформлять подписку на наше издание и следите за нашими розыгрышами.

Клара Ахиярова, заместитель руководителя отдела издательского дома «Республика Башкортостан»   
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