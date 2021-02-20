В Уфе наградили победительницу конкурса «Подпишись и выиграй»

Награда за любовь к периодическим изданиям. Обладателем главного приза общереспубликанской акции «Подпишись и выиграй» стала жительница Кармаскалинского района Газима Абдуллина. Ветерану труда в торжественной обстановке вручили подарок.
Долгожданный розыгрыш состоялся в прямом эфире передачи «Салям» на телеканале БСТ. На конкурс пришло более двух тысяч писем, причем в этом году принимались к участию как традиционные конверты, так и письма, которые пришли на специально заведенную электронную почту.