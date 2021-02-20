В Уфе презентовали книгу «Батыры Таштугая: Хурматулла Утяшев. Жизнь и творчество»

Это яркие воспоминания о детстве, школьных и студенческих годах, службе в рядах Советской армии, жизни и творчестве. На страницах книги – памятные вехи жизненного и творческого пути, репертуар актера, список пьес, переведенных Утяшевым с русского на башкирский язык. Издание можно приобрести в книжных магазинах Уфы.