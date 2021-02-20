Житель Уфы избил и ограбил малознакомую семью

В полицию Уфы обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой разбойного нападения.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, супруг уфимки познакомился на улице с мужчиной. Между ними завязался разговор, который было решено продолжить дома у уфимца. Новые знакомые провели вечер за распитием спиртных напитков, но вскоре хозяин квартиры пошёл спать.

Тогда гость начал требовать у супруги знакомого деньги. Конечно, женщина отказалась помогать малознакомому мужчине, за что тот начал её избивать. От шума проснулся глава семьи, попытался защитить возлюбленную, но, получив по лицу, потерял сознание.

Гость схватил нож и, угрожая женщине, украл два телефона, а потом скрылся. Уфимка поспешила обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро встали на след преступника. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Уфы. К слову, один из телефонов уфимец успел продать.