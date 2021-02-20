В Башкирии еще три человека стали жертвами COVID-19

В Башкирии продолжает расти показатель смертности от коронавируса. Согласно обновленным данным, за минувшие сутки еще три человека скончались от COVID-19.

Общее число летальных исходов за все время пандемии достигло отметки почти в 250 человек. По сообщению Минздрава, 248 жителей республики не смогли побороть болезнь.

За прошедшие 24 часа диагностировано 148 случаев заражения коронавирусом. Отметим, что это самый маленький показатель за последнее время. Общее число инфицированных составляет 27 446.