Стало известно, будут ли переименовывать пещеру Шульган-Таш в Башкирии

Пещеру и заповедник Шульган-Таш не будут переименовывать. С таким заявлением выступил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. Он выложил фото предложений Общественного совета при минэкологии РБ.

В обращении говорится, что члены совета выступают за то, чтобы заповедник «Шульган-Таш» сохранил свое имя, а не был переименован в честь первооткрывателя знаменитой пещеры Александра Рюмина.