Стало известно, будут ли переименовывать пещеру Шульган-Таш в Башкирии

Пещеру и заповедник Шульган-Таш не будут переименовывать. С таким заявлением выступил глава республики Радий Хабиров в социальных сетях. Он выложил фото предложений Общественного совета при минэкологии РБ.
В обращении говорится, что члены совета выступают за то, чтобы заповедник «Шульган-Таш» сохранил свое имя, а не был переименован в честь первооткрывателя знаменитой пещеры Александра Рюмина.
Также предлагается установить бюст Александра Рюмина перед историко-культурным музейным комплексом «Шульган-Таш». В самом музее планируется организовать экспозицию, посвящённую учёному. Также предложено издать монографию о жизни Рюмина, которая уже написана сотрудниками заповедника «Шульган-Таш».
Кроме того, Общественный совет при Минэкологии РБ предложил установить бюст башкирскому учёному Мухтару Сагитову.
Справка
Александр Рюмин — зоолог, исследователь пещеры Шульган-Таш (Каповой), который первым обнаружил рисунки древнего человека, сделанные примерно 15 тысяч лет назад.
Мухтар Сагитов — учёный-фольклорист, сыгравший ключевую роль в изучении и популяризации древнейшего башкирского эпоса «Урал-батыр», описываемые события в котором тесно связаны с пещерой Шульган-Таш (Каповой).
«Шульган-Таш» — государственный природный заповедник в Башкортостане, имеющий федеральный статус. Расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горно-лесном поясе, в пределах Бурзянского района. Общая площадь — 22 531 га (225 кв. км). Вместе с заказником Алтын-Солок входит в состав комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал».
Фото: wikiway.com