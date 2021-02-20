В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса «КовиВак»

В России была зарегистрирована третья вакцина от коронавируса «КовиВак».
Она была разработана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов Чумакова РАН. О регистрации новой вакцины сообщил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. Первые 120 тысяч доз будут запущены в оборот уже в середине марта.
В клинических исследованиях «КовиВак» приняли участие более 3000 человек. Исследования проводились на базе медицинских учреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Напомним, сейчас в России проходит вакцинация «Спутником V». Уже были вакцинированы представители социально важных профессий – врачи, соцработники, учителя. В начале февраля стартовала массовая вакцинация.