В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса «КовиВак»

Она была разработана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов Чумакова РАН. О регистрации новой вакцины сообщил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. Первые 120 тысяч доз будут запущены в оборот уже в середине марта.