«Умерла моя душа»: многодетный отец из Уфы потерял любимую жену из-за коронавируса

В семье Демченко из Уфы произошла большая трагедия. Совсем молодой от тяжелой болезни в начале февраля скончалась Наталья, мама трех замечательных девочек. О своей утрате в социальных сетях написал глава семейства Богдан.

«Умерла моя душа, моя жизнь, моё всё» Богдан Демченко, вдовец

Известно, что Наталье стало хуже после кесарева сечения: они с мужем ждали на свет третью дочь. Операция прошла тяжело, говорит Богдан. В больнице супруга заболела коронавирусом и от осложнений скончалась. В последние дни она сильно потеряла в весе и уже не была в состоянии даже встать с кровати.

Кроме трагичной новости на Богдана свалились и денежные проблемы. У многодетного отца образовался долг в 3 млн рублей, который он сейчас погасить не в состоянии: ему нужно ухаживать за тремя девочками 18 и 10 лет, а также четырехмесячной малышкой. Да и работы Богдан лишился в период пандемии, а ипотеку нужно гасить.

«Мы взяли ипотеку, моя зарплата позволяла, все было хорошо, но потом одно за другим...» Богдан Демченко, вдовец

