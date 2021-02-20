«Умерла моя душа»: многодетный отец из Уфы потерял любимую жену из-за коронавируса

Фото №1 - «Умерла моя душа»: многодетный отец из Уфы потерял любимую жену из-за коронавируса

В семье Демченко из Уфы произошла большая трагедия. Совсем молодой от тяжелой болезни в начале февраля скончалась Наталья, мама трех замечательных девочек. О своей утрате в социальных сетях написал глава семейства Богдан.

«Умерла моя душа, моя жизнь, моё всё»

Богдан Демченко, вдовец

Известно, что Наталье стало хуже после кесарева сечения: они с мужем ждали на свет третью дочь. Операция прошла тяжело, говорит Богдан. В больнице супруга заболела коронавирусом и от осложнений скончалась. В последние дни она сильно потеряла в весе и уже не была в состоянии даже встать с кровати.

Кроме трагичной новости на Богдана свалились и денежные проблемы. У многодетного отца образовался долг в 3 млн рублей, который он сейчас погасить не в состоянии: ему нужно ухаживать за тремя девочками 18 и 10 лет, а также четырехмесячной малышкой. Да и работы Богдан лишился в период пандемии, а ипотеку нужно гасить.

«Мы взяли ипотеку, моя зарплата позволяла, все было хорошо, но потом одно за другим...»

Богдан Демченко, вдовец

Если вам откликнулась история Богдана, то вы можете поддержать его переводом денег на карту Сбербанка по номеру 2202 2005 2364 3953 – Елена Николаевна М.

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