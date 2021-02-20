В Башкирии умерла женщина, беременная тройней

В больнице Кумертау произошло трагическое событие. 17 февраля в медучреждении скончалась женщина, беременная тройней.

О трагедии сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что женщине провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и подсадили три эмбриона. Они успешно прижились, но на 12-й неделе беременности женщина почувствовала себя плохо. У пациентки произошёл выкидыш.