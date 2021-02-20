В Уфе прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

3D-принтер из фанеры и светящийся ионизатор. В Уфе на базе аграрного университета прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии. Свои необычные проекты презентовали около 150 старшеклассников со всех уголков республики.

Ученик девятого класса Олег Манзик наглядно демонстрирует, что высокие технологии можно создавать даже у себя дома. В этих самодельных деревянных ящиках – настоящий 3D- принтер, который школьник собирал по чертежам из интернета. Устройство работает не хуже фабричных аналогов, зато стоит в разы дешевле.

Детали для 3D-принтерв принтеров были заказаны на «Алиэкспресс». Все детали вышли около 8-9 тысяч рублей. Олег Манзик, ученик 9 класса школы №21 г. Салавата

Создание поделок из дерева – одно из основных направлений для конкурсных работ. Вот, например, пылесос с корпусом из древесины. Школьники демонстрировали чудеса скульптурной резки и не только. Ученик из Стерлитамака практически из подручных средств соорудил ионизатор воздуха, управлять которым можно с помощью смартфона.

Параллельно свои работы членам жюри демонстрируют школьницы, которые занимались разработкой моделей одежды. 11-классница Зайтан Ишмухаметова наглядно показывает, как, используя национальные элементы в современных нарядах, можно быть модной и стильной.

Я наблюдаю за тем, что молодежь забывает свою историю, она не ценит национальные костюмы, свой язык – они стесняются всего этого. Я решила как-то объединить все это – историю и современные новаторства. Эти костюмы соответствуют и современному, и традиционному стилям. Зайтуна Ишмухаметова, ученица 11 класса лицея с. Верхние Киги

Региональный этап Всероссийской олимпиады по технологии собрал полторы сотни школьников со всех уголков республики и состоял из нескольких туров. Дети показывали свои наработки и выполняли теоретическую часть. Защита проектов – один из самых ответственных моментов, где за пять минут они должны убедить судей, что их продукт будет востребован в определенной области.

Во-первых, они защищают проекты, для них это большой шаг вперед, это коммуникация, развитие, общение. Мидхат Тухватуллин, организатор Всероссийской олимпиады школьников по технологии