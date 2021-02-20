Синоптики Башкирии рассказали об аномальных морозах в выходные

В выходные в республику придут сильные морозы. Уже предстоящей ночью температура воздуха опустится до -35 градусов. В большинстве районов синоптики прогнозируют снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица и ухудшение видимости.
В сам День Защитника Отечества синоптики прогнозируют также неблагоприятную погоду. На отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица. Температура воздуха будет ниже нормы. Ожидается метель различной интенсивности при сильном северном ветре. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Потепление обещают в конце февраля.